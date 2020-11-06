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    • 06.11.2020 10:04
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    SON DAKİKA: 'nün gaybubet evine baskın: 4 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakia haberine göre, ve ekiplerince, 'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

    FETÖ'nün gaybubet evine baskın

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasındaki mahrem imamlarla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından haberleştikleri tespit edilen, biri emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği kaydedildi.





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    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ'nün gaybubet evine baskın: 4 şüpheli gözaltına alındı