Joe Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden ABD başkanı mı oldu?

Joe Biden kimdir? Joe Biden kaç yaşında? 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump yarıştı. Oyların sayımı devam ederken, seçim sonuçlarında Biden başkanlığa yakın gözüküyor. ABD'nin yeni başkanı olabileceği konuşulan Joe Biden kimdir sorusuna yanıt aranıyor.
JOE BIDEN KİMDİR?
Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Babası bay Joseph Robinette Biden Sr., annesi ise bayan Catherine Eugenia Finnegan'dı. Valerie, James Brian, ve Francis W. isimlerinde üç kardeşi vardır.
1953'te ailesiyle beraber Claymont, Delaware'ye taşındı. İlk, orta, ve lise eğitimini Claymont'da alarak 1961'de mezun oldu. 1965'te Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalışmaya başladı.
Demokrat Parti üyesi Biden, 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2020'de Demokratların başkan adayı olarak, şu an başkanlık yapan Donald Trump'a, ABD Başkanlık Seçimlerinde rakip oldu.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde başkanlığa seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'den görevi devraldı.
20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti. Biden, 25 Nisan 2019'da başkanlık kampanyasını başlattı. 18 Ağustos 2020'de Biden, 2020 Demokratik Ulusal Kongresinde Demokrat Parti başkan adayı olarak resmen aday gösterildi. Başkan yardımcılığı görevi için ise Kamala Harris'i seçti.
Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.