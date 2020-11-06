Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır? Hasarlı bina başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır? İzmir hasarlı bina başvuru sorgulama nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ''Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlere girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız'' dedi. Peki hasarlı bina tespiti nasıl yapılır? Hasarlı bina tespiti yaptırmak isteyenler için gerekli bilgiler haberimizde.
HASARLI BİNA TESPİTİ NASIL YAPILIR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası afetin binaya verdiği hasarı, dünyanın her yerinde olduğu gibi gözlemsel olarak değerlendiriyor, sınıflandırılmasına yönelik hasar tespit işlemlerini yürütüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, afetler sonrası herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın hasar tespit çalışmaları başlatılıyor. İzmir'de Bayraklı, Bornova ve Seferihisar ilçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılacak.
30.10.2020 İzmir Depremi'nde hasar alan ve hasarlı olmasından şüphelendiğiniz binalarınıza, Bina Hasar Tespiti yaptırmak istediğiniz takdirde ise aşağıda yer alan kurumlara başvuru yapılabilmektedir.
1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 Hattı
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi 444 40 35 Hemşehri İletişim Merkezi
3- İzmir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Santral - 0232 341 6800
4- Bayraklı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde ve ilçe kaymakamlıklarında kurulan hasar tespit başvuru masaları
Ayrıca, DASK Deprem Sigortası olanlar, dosya açtırmak ve ödemeye esas hasar tespiti yaptırmak için Alo 125'i arayarak bilgi alabilirler.
Binalarında, evlerinde hasar tespiti yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa sonucu öğrenmek isteyen üyelerimiz hasartespit.csb.gov.tr adresinden TC Kimlik No veya adres bilgileri ile sorgulama yapabilirler.