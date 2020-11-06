Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır? Hasarlı bina başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Hasarlı bina tespiti nasıl yapılır? İzmir hasarlı bina başvuru sorgulama nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ''Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlere girebilirler. Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız'' dedi. Peki hasarlı bina tespiti nasıl yapılır? Hasarlı bina tespiti yaptırmak isteyenler için gerekli bilgiler haberimizde.

HASARLI BİNA TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet, sel, heyelan, deprem gibi afetler sonrası afetin binaya verdiği hasarı, dünyanın her yerinde olduğu gibi gözlemsel olarak değerlendiriyor, sınıflandırılmasına yönelik hasar tespit işlemlerini yürütüyor.