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    • 05.11.2020 08:59
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    SON DAKİKA: 'ya bir darbe daha! 'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre, 'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü 'nın Suriye'deki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    AA
    PKK'ya bir darbe daha! Van'da teslim oldu

    'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü 'nın Suriye'deki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/ mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

    Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "PKK/KCK terör örgütüne 2009 yılında katılım yapan, 2009- 2015 yılları arasında Irak'ta, 2015-2017 yılları arasında İran'da, 2017-2020 yılları arasında Suriye'de sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 bölücü terör örgütü mensubunun Şırnak- Silopi sınır kapısından 03 Kasım 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir. "

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