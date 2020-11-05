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    • 05.11.2020 23:23
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    Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe belediye başkanıyla koronavirüs tedbirlerini konuştu

    Valisi Ali Yerlikaya, yenip tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında İstanbul’daki belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

    İHA
    Vali Yerlikaya belediye başkanlarıyla görüştü


    Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 39 ilçe belediye başkanının katıldığı bir video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüse karşı alınacak tedbirler ve denetimler ele alındı.

    "BELEDİYELERİMİZİN DESTEĞİ VE DENETİMLERİ ÖNEMLİ"
    Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme/içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız" notuyla birlikte toplantıya ilişkin kısa bir video paylaştı.

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