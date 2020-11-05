Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı yakınlarında faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yardımlarıyla kontrol altına alındı.
Yangına 14 itfaiye personeli ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları süren fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.
Yangın çıkış nedeni araştırılıyor.