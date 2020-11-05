Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.11.2020 22:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2020 22:08
    ABONE OL

    'da nda çıkan söndürüldü

    'nın ilçesindeki bir nda çıkan kontrol altına alındı.

    AA
    DHA
    Mobilya fabrikasında yangın

    Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı yakınlarında faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Huawei App

    Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yardımlarıyla kontrol altına alındı.

    Yangına 14 itfaiye personeli ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Soğutma çalışmaları süren fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

    Yangın çıkış nedeni araştırılıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü