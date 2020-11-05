Bu sene ara tatil olacak mı? Kasım ayında ara tatil var mı? Öğrenci ve veliler Kasım ayında ara tatil olup olmayacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim takvimi merak ediliyor. Pandemi döneminde yüz yüze eğitim takviminin değişmesi nedeniyle bu yıl ara tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılıyordu. Peki bu yıl ara tatil ne zaman olacak?
KASIM AYINDA ARA TATİL VAR MI?
MEB 2020 takvimine göre Kasım ara tatili 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
BU SENE ARA TATİL OLACAK MI?
Ekim ayında konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Kasım ayında ara tatil verilmesi düşünülüyor mu?" sorusuna, "Biz ilk önce olağan durumu dikkate alırız, sonrasında hatırlarsanız senaryolar içerisinde salgının seyrine bağlı olarak ara tatillerin eğitim için kullanılıp kullanılmayacağı, ya da hafta sonlarında eğitim olup olmayacağı konusunda ucu açık bir senaryodan söz etmiştik. Biz bugünlerde de, önümüzdeki haftalarda da bu seyre bakıp nasıl gittiğini dikkate alarak bilimsel verileri dikkate alarak ara tatilde eğitim yapılıp yapılmayacağı ya da hafta sonu cumartesi günü yapılıp yapılmayacağı konusunda da net bilgileri paylaşacağız ama şu haliyle böyle bir çalışmamız şu anda yok." cevabını verdi.