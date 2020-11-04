"Ölümü beklemek gibi bir şey"

Sultangazi'de hasarlı olan binalardan Mutlu Apartmanı'nda yaşayanlar endişeli olduklarını belirtiyor. Mutlu Apartmanı'na yaşayan Gülseven Şen, "Güçlendirme çalışmasının yapılması için belediyeden yazı çıkması bekleniyor. Buranın güçlendirilmesi ile ilgili bütün daireler 8 bin lira para ödedi. 4 aydır belediyeden yazı çıksın diye bekliyoruz. Mimar, normalde yılbaşına kadar biteceğini söylemişti ama yazı çıkmadığı için hala çalışmalara başlanmadı. Bu binada oturmak çok riskli, ölümü beklemek gibi bir şey. İzmir'de deprem olunca herkesin korkusu daha da fazla arttı" dedi.