Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 7-8 Kasım sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması şu anda düşünülmüyor. Konu ile ilgili Bakan Koca son yaptığı açıklamada, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. (Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması) Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz." dedi..