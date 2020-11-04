Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Mekanların çalışma saatleriyle ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu. Vatandaşlar bir yandan Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 7-8 Kasım sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sorusunun yanıtını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması şu anda düşünülmüyor. Konu ile ilgili Bakan Koca son yaptığı açıklamada, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. (Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması) Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz." dedi..
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.
MEKANLAR KAPANACAK MI?
Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, tüm iş yerleri belirli saatler aralığında hizmet verebilecek. Mekanlar tamamen kapanmayacak, sadece saat sınırlaması getirildi.
MEKANLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Alınan yeni tedibrlere göre, paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.