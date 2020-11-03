Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni ne demek, nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Yaşam üçgeni ne demek? Ayda bebeğin 91 saat sonra kurtulmasında önemli bir faktör olan yaşam üçgeninin ne olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Deprem anında yapılması gerekenlerin başında yaşam üçgeni geliyor. Peki, yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.