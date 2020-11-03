ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI VAR MI?

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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

BURSA

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.