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    • 03.11.2020 10:20
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    'de enkazından kahreden haber! Babaanne ve 4 torunu sağ kurtarılamadı

    Son dakika haberleri... 'de meydana gelen de, Bayraklı'daki enkazı altında bulunan babaanne ve 4 torununun cansız bedeni çıkartıldı. Acılı aile gelen haberle yasa boğuldu.

    İzmir'de babaanne ve 4 torunu sağ kurtarılamadı

    'deki faciasının ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında zaman ilerledikçe acı haperler de peş peşe gelmeye başladı.

    Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan yıkıldı. Enkaz altında bulunduğu öğrenilen babaanne Arife Yücel ve torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda'nın cansız bedenleri bugün enkaz altından çıkartıldı. Günlerdir enkaz başında bekleyişini sürdüren anne Nilay Yücel'e acı haber verilirken, Yücel ailesi yasa boğuldu.


    Arama kurtarma ekipleri, 8 katlı Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürürken, babaanne ve 4 torununun cenazelerinin Merkez Kuşsaray Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

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