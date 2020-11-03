Cuma günü öğleden sonra meydana gelen merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkıldı. Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce insan ise yaralı olarak kurtuldu. Bu deprem bir kez daha "Deprem öldürmez, bina öldürür" sözünün ne kadar doğru olduğunu gözler önüne serdi. Depremde bina sakinlerinin tahliyesinden 5 dakika sonra çöken Karagül Apartmanı'na da "çürük raporu" verildiği ortaya çıktı.