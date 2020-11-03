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    • 03.11.2020 12:30
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    İstanbul merkezli 5 ilde operasyonu

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde oynatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan 51 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

    İstanbul merkezli 5 ilde oynatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheliden 10'u tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün İstanbul, Kütahya, Aydın, Trabzon ve Bursa'da sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 27 Ekim'de 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 zanlıyı gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 33 mermi, 3 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 63 cep telefonu, 66 SIM kart, 11 flash bellek, 20 banka kartı ve bir para sayma makinesi ile 395 bin 355 lira ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı. Şüphelilerden 39'u adli kontrol şartı ile 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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