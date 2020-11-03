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    • 03.11.2020 15:43
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan iktidarının 18'inci yıl dönümüyle ilgili paylaşım

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , iktidarının 18'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak paylaştı: Milletimiz için durmak yok

    Hazine ve Maliye Bakanı , iktidarının 18'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Milletimiz için durmak yok, yola devam!" dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    18. yılımız kutlu olsun. Milletimiz için durmak yok, yola devam! 3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte. #MilleteHizmette18yıl

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan AK Parti iktidarının 18'inci yıl dönümüyle ilgili paylaşım