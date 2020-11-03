Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti iktidarının 18'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Milletimiz için durmak yok, yola devam!" dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
18. yılımız kutlu olsun. Milletimiz için durmak yok, yola devam! 3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte. #MilleteHizmette18yıl
18. yılımız kutlu olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
Milletimiz için durmak yok, yola devam!
3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte.#MilleteHizmette18yıl https://t.co/A623sr43wW