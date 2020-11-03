Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti iktidarının 18'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Milletimiz için durmak yok, yola devam!" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

18. yılımız kutlu olsun. Milletimiz için durmak yok, yola devam! 3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte. #MilleteHizmette18yıl