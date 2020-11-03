Ahrupa! (Yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri)

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 205 bin 321, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 46 milyon 823 bin 512'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 756 bin 844'e ulaştı. Avrupa'da ikinci dalga, birinci dalgadan daha etkili olmaya başladı. Bu yüzden birçok Avrupa ülkesi, yeniden karantina kuralları uygulamak için kararlar aldı.

İNGİLTERE MARKETLERE HÜCUM!

İngiltere'de 5 Kasım'da başlayacak karantina için vatandaşlar marketlere akın etti. İnsanların özellikle tuvalet kağıdı stoğu yaptıkları gözlendi. Bazı marketler de hükümetin önceden kendilerini uyarmadığını bildirdi.

ALMANYA'DA KEPENKLER İNDİ

Almanya'da 4 haftalık karantina önlemleri dün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Eğlence ve diğer etkinlikler, bar, diskolar, tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları da Kasım sonuna kadar ülke genelinde kapalı olacak.

FRANSA'DA 30 SANİYEDE 1 HASTA

Fransa'da her 30 saniyede 1 kişi virüs nedeniyle hastalanmaya başladı. Bugüne kadar 37 bin kişinin öldüğü ülkede öğrenciler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

BİR HEKİM DAHA GİTTİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Uzm. Dr. Aydın Ünsal (63) 20 gün önce virüse yakalandı. Ünsal, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İMAMOĞLU TABURCU OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, coronavirüs tedavisi gördüğü özel hastaneden taburcu oldu.

2 BİN 341 AĞIR HASTA

Türkiye'de dün 2.302 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. 76 kişi hayatını kaybetti. 1.521 kişi iyileşti. Ağır hasta sayısı ise 2.341'e yükseldi.