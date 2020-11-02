Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın serveti ne kadar? Nevzat Aydın'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İzmir'de enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki minik Elif'in eğitim masraflarını üstlenen Nevzat Aydın kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en yüksek değerlemesi olan $589 milyon karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platform Delivery Hero bünyesine katıldı. 2010-2012 tarihleri arası Dragon's Den programındaki yatırımcı/jürilerden biri olarak yer almıştır. 2013 ve 2015 yıllarında Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi'nde birinci seçildi. 2017'de ise American Turkish Society Galası'nda Hayırseverlik Ödülü'ne layık görülmüştür.