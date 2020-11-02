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    • 02.11.2020 10:04
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    MHP Genel Başkanı mü oldu? Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama

    Sosyal medyada dolaşan " e yakalandı" iddiaları sonrası, Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker bir açıklama yaptı. Çeliker iddiaları yalanlayarak "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" dedi.

    Koronavirüse yakalandı iddiası yalan çıktı

    Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya başlayan salgını, bazı siyasi isimlere de bulaştı. Sosyal medyada da MHP Genel Başkanı 'nin koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP liderinin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

    "İDDİALAR YALAN, SAĞLIĞI GAYET İYİ"
    Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, iddiaların yalan olduğunu söyledi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu: "Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan 'Bahçeli covid oldu' söylentisini sordum, 'Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi' dedi"

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    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli koronavirüs mü oldu? Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama