İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde dün inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini aradı. Yangın söndürüldü. Dumanlar ise bütün şehre yayıldı.
İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada; "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır" denildi