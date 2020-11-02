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    • 02.11.2020 Gazete
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     Üniversitesi kampüsünde !

     Üniversitesi kampüsünde dün inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında çıktı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini aradı. Yangın söndürüldü. Dumanlar ise bütün şehre yayıldı.

    Duman oldu!

    İstanbul Üniversitesi kampüsünde dün inşaat halindeki binanın izolasyon çalışması sırasında çıktı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerini aradı. Yangın söndürüldü. Dumanlar ise bütün şehre yayıldı.

    Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı.

    Açıklamada; " Tıp Fakültesi'ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır" denildi

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    Haberler Güncel İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde yangın!