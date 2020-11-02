İstanbul Sarıyer'de özel halk otobüsünde yüksek sesle telefon görüşmesi yapan 17 yaşındaki yolcuyla tartışmaya başlayan şoför, darp ettiği genci otobüs içinde levyeyle kovalayıp bir de imdat çekicini fırlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi O.A., Kabataş'tan bir İETT otobüsüne binerek Sarıyer'e gitmek istedi. Otobüse bindiği sırada, iddiaya göre telefonla konuşan genç, şoför tarafından yüksek sesle konuşulmaması konusunda uyarıldı. Bunun üzerine şoför ve yolcu arasında tartışma meydana geldi. Yaşanan tartışma sırasında iddiaya göre şoför, koltuğunu terk ederek gencin üzerine yürüdü ve tartışmanın şiddeti ile genç çocuğa bir tokat attı.