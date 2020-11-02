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    • 02.11.2020 Gazete
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    son yolculuğuna uğurlandı

    , Başkan ’ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, eski Başbakan , siyasiler ve Yılmaz'ın yakınları katıldı.



    İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden lardan (72), dün son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz için Üsküdar'daki İlahiyat Fakültesi Camii'nde tören düzenlendi.

    Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Nasıl ki şu anda musallada 'i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum" dedi. Yılmaz'ın cenazesi, Kanlıca'da toprağa verildi.




    Cenaze törenine, eski Başbakan Tansu Çiller, siyasiler ve Yılmaz'ın yakınları katıldı.



    Berna Yılmaz, törende ayakta zor durdu.
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    Haberler Güncel Eski Başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı