İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz (72), dün son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde tören düzenlendi.
Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum" dedi. Yılmaz'ın cenazesi, Kanlıca'da toprağa verildi.
Cenaze törenine, eski Başbakan Tansu Çiller, siyasiler ve Yılmaz'ın yakınları katıldı.
Berna Yılmaz, törende ayakta zor durdu.