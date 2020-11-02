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    • 02.11.2020 22:51
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    'in ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlandı

    yurtta etkisini arttırıken tedbirler geri gelmeye başladı. 'in  ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sı kısıtlandı.

    AA
    O ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

    Kaymakamı Hasan Yaman, ilçedeki vaka artışları karşısında vatandaşları koruma adına çalışma başlattıklarını söyledi.

    Bazı kısıtlamalara karar verdiklerini ifade eden Yaman, şunları aktardı:

    "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışında kalan zamanlarda söz konusu vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Acil sağlık durumları, tedavi ihtiyacı, çalışma ve diğer zorunlu durumları bulunan vatandaşlarımız bu yasaktan muaf olacak. Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazarımız haftanın her günü açık olacak, içeride 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak."

    Kaymakam Yaman, 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

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    Haberler Güncel Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlandı