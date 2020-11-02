Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumarak milyonları yasa boğmuştu. O günden bu yana her yıl 10 Kasım tarihinde çeşitli törenler yapılarak Mustafa Kemal Atatürk anılıyor. 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? Merak edilen sorularının yanıtını haberimizin içeriğinde derledik.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bugün içerisinde saat 09:05 geçe törenler yapılıyor. 10 Kasım bu yıl pazar gününe denk geliyor. Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır.
10 KASIM'IN ÖNEMİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır.
Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.