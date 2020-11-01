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    • 01.11.2020 20:52
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    Başkan : "Allah ömür verdikçe, bu can bu bedende durdukça ’ye hizmet etmeye devam edeceğiz"

    Başkan , Twitter hesabından "Allah ömür verdikçe, bu can bu bedende durdukça 81 vilayeti ve 83 milyon insanı ile bütün ’ye hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
    Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    "BU CAN BU BEDENDE DURDUKÇA TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
    Paylaşımında, "Anadolu demir ağlarla bizim dönemimizde örülmüştür" başlıklı bir infografiğe yer veren Başkan Erdoğan, "Allah ömür verdikçe, bu can bu bedende durdukça 81 vilayeti ve 83 milyon insanı ile bütün 'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine kullandı.


    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı o paylaşım;

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