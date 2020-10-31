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    • 01.11.2020 00:36
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    'den 'da na yapılan silahlı saldırıya kınama

    , 'nın şehrinde kilisesi başpiskoposuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'den Fransa'daki saldırıya kınama

    , 'nın şehrinde kilisesi başpiskoposuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda ağır yaralanan din adamının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve bu tür saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz. Terörün her türlüsüyle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, Fransız halkına ve Fransa'da yaşayan Ortodoks cemaatine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, teröre karşı dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Fransa'da Ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıya kınama