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    • 31.10.2020 18:08
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    SON DAKİKA: 'da le ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

    Son dakika haberine göre, ’de meydana gelen 6,6'lık le ilgili olumsuz paylaşımlarda bulunan bir kişi ’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İHA
    Provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
    'de meydana gelen le ilgili olumsuz paylaşımlarda bulunan bir kişi 'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunan bir kişiyi tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Çerkezköy İlçesinde yaşayan M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda gözaltına alınan M.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.B. isimli şahıs, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı