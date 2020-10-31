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    • 31.10.2020 17:44
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    SON DAKİKA: duyurdu: Eylem hazırlığında 6 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , 'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    AA
    Eylem hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
    , 'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



    MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB duyurdu: Eylem hazırlığında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi