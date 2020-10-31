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    • 31.10.2020 22:06
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    Meteorolojiden için sağanak uyarısı

    nden yapılan açıklamaya göre, 'de yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın, kıyı kesimlerde ( ve il geneli ile 'nin Akçakoca ve 'nun Cide ilçeleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    AA
    Meteorolojiden sağanak uyarısı

    nden yapılan açıklamaya göre, 'de yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen sağanağın, kıyı kesimlerde (Zonguldak ve Bartın il geneli ile Düzce'nin Akçakoca ve Kastamonu'nun Cide ilçeleri) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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    Haberler Güncel Meteorolojiden Batı Karadeniz için sağanak uyarısı