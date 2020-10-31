Mekke'de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi, dün akşam aracı ile Mescid-i Haram'a daldı.
MESCİD-İ HARAM'IN KAPILARINDAN BİRİNE ÇARPTI
Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram'ın kapılarından birine çarptığını bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.