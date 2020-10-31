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    • 31.10.2020 10:03
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    Mekke'de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

    'ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aracıyla Mescid-i Haram'a daldı. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    'ın Mekke kentinde bir kişi, dün akşam aracı ile Mescid-i Haram'a daldı.

    MESCİD-İ HARAM'IN KAPILARINDAN BİRİNE ÇARPTI
    Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram'ın kapılarından birine çarptığını bildirdi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

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