İnci Okan kurtarıldı mı? İnci Okan kimdir? İnci Okan son durum nedir? İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında enkaz altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan'dan saatlerdir mutlu haber bekleniyordu. İnci Okan için kurtarma ekipleri seferber oldu. Peki, İnci Okan kurtarıldı mı? İnci Okan kimdir?

İNCİ OKAN KİMDİR?

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.