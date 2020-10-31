Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de meydan gelen ve dünya gündemine oturan depremin ardından bölgeye gitti.

İzmir'de deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Dün İzmir Seferihisar ilçemizde 14-51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Ve bu deprem neticesinde şuan itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var. Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 8 Yoğun bakım var. 3'ü ağır. Şuana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103. Bu süreci TBMM başkanımız olsun, Cumhurbaşkanı yardımcımız olsun, bakanlarımız bu süreci takip ediyor. Diyanet işleri, AFAD'ımız, Kızılayımız hep burada kurum olarak bulundular.







KONUT VE KİRA DESTEĞİ

Vatandaşlarımıza konut desteği yapılacak. Ancak başka yerde kiralık ev bulduğu belirten vatandaşlarımıza da kira desteği vereceğiz. Eşyaları zarar gören vatandaşlarımız aksatılmayacak. Elimizde konteynerlerimiz de var. Vatandaşlarımızın konteynerlerde yaşamlarını sağlamak için adımlar atabiliriz.

Vatandaşlarımıza her türlü yemek ihtiyaçları da karşılanıyor. Çok şükür burada şimdilik havalar güzel. Bunu da değerlendireceğiz.

OKULLAR KAPALI TUTULACAK

Bu hafta eğitim öğretim duracak. Okulları kapalı tutacağız. 1 hafta sonrası için de çalışma yapılacak ve sonuca göre devam edilecek ya da edilmeyecek. Gerekirse bu süre uzatılacak.

AFAD çadırları vatandaşlarımız için hazırladı. Bu çadırlarda kalan vatandaşlarımızın sayısı hayli fazla. Kendi çadırlarında kalan vatandaşlarımız da var.

88 ÜLKEDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İzmir'deki deprem dünya gündeminde olurken birçok ülkeden geçmiş olsun mesajları geldi. 88 ülkeden gelen geçmiş olsun mesajları için şahsım ve milletim adına hepsine teşekkür ediyorum.







24 MİLYON LİRA ÖDENEK

Başkan Erdogan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.



DETAYLAR GELECEK....

DEPREMLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Başkan Erdoğan'a AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ında eşlik etti. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı ise 112 Koordinasyon Merkezi oldu.

Başkan Erdoğan, İzmir'de AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı.