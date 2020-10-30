Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.10.2020 09:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.10.2020 09:56
    ABONE OL

    : Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 'ya bir darbe daha

    haberine göre Mili Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya bir darbe daha

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya bir darbe daha