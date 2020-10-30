

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmirli vatandaşlara çağrı yaptı.



LÜTFEN ARAÇLARINIZI KULLANMAYINIZ TEK İHTİYACIMIZ YOL

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerine yer verdi.









İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o paylaşımı;

İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.



Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.



Tek ihtiyacımız YOL



Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020