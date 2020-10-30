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    • 30.10.2020 19:41
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    Son dakika: in ardından Soylu'dan li vatandaşlara çağrı: Tek ihtiyacımız yol

    Soylu, "'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" açıklamasında bulundu.


    'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülürken Soylu İzmirli vatandaşlara çağrı yaptı.

    LÜTFEN ARAÇLARINIZI KULLANMAYINIZ TEK İHTİYACIMIZ YOL
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Soylu, "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" ifadelerine yer verdi.




    İçişleri Bakanı 'nun o paylaşımı;

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    Haberler Güncel Son dakika: Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmirli vatandaşlara çağrı: Tek ihtiyacımız yol