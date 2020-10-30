İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok bina çöktü. Deprem sonrası Ege Üniversitesi'nden de kan çağrısı geldi.
"KAN İHTİYACI BULUNMAKTADIR"
Ege Üniversitesi'nin Twitter sayfasından şu mesaj paylaşıldı "Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur."
Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur.— Ege Üniversitesi (@UniversiteEge) October 30, 2020