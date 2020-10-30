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    • 30.10.2020 17:02
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    SON DAKİKA: sonrası 'nden kan anonsu

    Gelen son dakika bilgisine göre; Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrası , üniversite hastanesi için kan anonsu yaptı ve kan vermek isteyenleri Ege Üniversitesi Kan Merkezi'ne çağırdı.

    Deprem sonrası Ege Üniversitesi'nden kan anonsu

    Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrası birçok bina çöktü. Deprem sonrası 'nden de kan çağrısı geldi.

    "KAN İHTİYACI BULUNMAKTADIR"
    Ege Üniversitesi'nin Twitter sayfasından şu mesaj paylaşıldı "Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur."

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