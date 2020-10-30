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    • 30.10.2020 18:38
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü: Gerek duyulması halinde ’a yardım etmeye hazırız

    İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen nedeniyle Erdoğan’ı telefonla aradı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

    Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü

    İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen nedeniyle Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı , Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon gerçekleştirdi.

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

    ERDOĞAN: YARDIMA HAZIRIZ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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