Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon gerçekleştirdi.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

ERDOĞAN: YARDIMA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.