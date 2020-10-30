İzmir deprem CANLI YAYIN! İzmir deprem son dakika canlı izle!

İzmir deprem canlı yayın! İzmir deprem son dakika gelişmeleri canlı yayınlarla aktarılıyor. İzmir'de meydana gelen ve birçok binada yıkıma yol açan depremin ardından İzmir deprem canlı yayınlar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A Haber canlı yayınlarıyla İzmir depremi canlı yayınlarını takip edebilirsiniz.
İZMİR'DE SON DURUM!
İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.
Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.
Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.
Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.
YIKILMA ANI KAMERADA
İzmir Seferihisar açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara'da birçok illde de hissedildi. Deprem sonrası binaların yıkıldığı görüntüler de geldi.
İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremde bir binanın yıkıldığı anlar da kameralara yansıdı.