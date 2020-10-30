İzmir deprem CANLI YAYIN! İzmir deprem son dakika canlı izle!

Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

YIKILMA ANI KAMERADA

İzmir Seferihisar açıklarında Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara'da birçok illde de hissedildi. Deprem sonrası binaların yıkıldığı görüntüler de geldi.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen depremde bir binanın yıkıldığı anlar da kameralara yansıdı.