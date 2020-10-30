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    • 30.10.2020 16:50
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan i paylaşımı

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , 'de meydana gelen sonrası bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.

    Albayrak'tan deprem sonrası ilk mesaj

    Hazine ve Maliye Bakanı , 'de meydana gelen sonrası bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı
    Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.

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    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir depremi paylaşımı