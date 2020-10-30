Bekir Pakdemirli'nin enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına tüm Türkiye şahit olmuştu! Güzel haber geldi...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına tüm Türkiye şahit olmuştu. Buse ile ilgili güzel haberi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül verdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ:

Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız.

"İNŞALLAH DAHA ÇOK BUSELERİMİZ KURTULUR"

Arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur, binalarımızın altında kalan her vatandaşımız çıkar.

Sadece birinci katı yıkılıp da orada çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız da var.

Hepimiz çok sabırsızız biliyorum ama yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bina altında kalanlara zarar vermemek öncelik olmalı diye düşünüyorum.

Bugün memleketimizde birçok ilde kuvvetli yağış var. Beş gün içerisinde İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor.

Dışarda kalmak isteyen vatandaşlarımıza da bu bir artı olacaktır. Bugün gece beklenen en düşük sıcaklık 8 ila 11 arasında, gündüz beklenen en yüksek sıcaklık da 19 ila 22 derece arasında.

Tabi hem basın mensuplarımızdan, hem İzmirli hemşerilerimizden hasarlı bölgelerde gürültü yapılmaması, ses çıkarılmaması, yakınları olmayanın buralara girmemesi; bu konuda gerekli tedbirler alındı.

ADALET BAKANI GÜL:

Şu anda Buse kızımız çıkartılıyor. İnşallah tüm vatandaşlarımız çıkarılır.