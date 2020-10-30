Sabah ve öğle saatlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı. Bu bağlamda yarın havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son uyarılar

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Tunceli, Erzurum ve Erzincan ile bu akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Konya'nın batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.