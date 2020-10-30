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    • 30.10.2020 19:26
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    31 Ekim-1 Kasım ! ? O illerde yağış görülecek!

    Hafta sonu havanın nasıl olacağını merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarılarını yakından takip ediyor. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oldu. Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı. Peki, ? İşte 31 Ekim-1 Kasım

    Hafta sonu hava nasıl olacak? O bölgelerde...

    Sabah ve öğle saatlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı. Bu bağlamda yarın havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son uyarılar

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Tunceli, Erzurum ve Erzincan ile bu akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Konya'nın batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BURSA 8°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 11°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    KIRKLARELİ 8°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 14°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    EGE
    Parçalı, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 12°C, 19°C
    Parçalı, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu

    KÜTAHYA 5°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

    MANİSA 11°C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    MUĞLA 9°C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 17°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA 17°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY 15°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA 9°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın batı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 9°C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı

    ÇANKIRI 8°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı

    KONYA 10°C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    BOLU 7°C, 12°C
    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

    DÜZCE 11°C, 14°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    KASTAMONU 8°C, 12°C
    Ç:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK 14°C, 16°C
    Ç:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum çevreleri ile yarın (Cumartesi) zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    AMASYA 12°C, 20°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    RİZE 15°C, 23°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    SAMSUN 17°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    TRABZON 17°C, 21°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı, kuzey ve doğusu çok bulutlu, Tunceli, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ERZURUM 7°C, 18°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KARS 1°C, 18°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    MALATYA 9°C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 5°C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 12°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 11°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 19°C, 29°C
    Az bulutlu
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    Haberler Güncel 31 Ekim-1 Kasım HAVA DURUMU! Hafta sonu hava nasıl olacak? O illerde yağış görülecek!