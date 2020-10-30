Sabah ve öğle saatlerinde İstanbul Avrupa Yakası'nda birçok bölgede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı. Bu bağlamda yarın havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son uyarılar
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Tunceli, Erzurum ve Erzincan ile bu akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Konya'nın batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 12°C, 19°C
Parçalı, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
MANİSA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 9°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın batı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı
ÇANKIRI 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 8°C, 12°C
Ç:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 14°C, 16°C
Ç:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum çevreleri ile yarın (Cumartesi) zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
RİZE 15°C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusu çok bulutlu, Tunceli, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS 1°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 29°C
Az bulutlu