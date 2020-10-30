30 Ekim Cuma mesajları sözleri! Hadisli anlamlı dualı Cuma tebrik mesajları! İşte en güzel Cuma mesajları…

Cuma mesajları 30 Ekim günü araştırılıyor. Birbirinden güzel anlamlı hadisli Cuma mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. WhatsApp veya sosyal medya üzerinden gönderilen Cuma mesajları ile vatandaşlar sevdiklerinin bu mübarek gününü kutluyor. Hayırlı Cumalar mesajları 23,,30 Ekim sabahında da paylaşılıyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden güzel Cuma mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL ANLAMLI HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.