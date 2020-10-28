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    • 28.10.2020 08:55
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    Ünlü ekonomi profesörü de lara 25 bin lirasını kaptırdı

    Telefonla ların son kurbanı ekonomi uzmanı Prof. Dr. oldu. Gürsel, kendilerini görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara 25 bin lirasını kaptırdı. Durumu anlayan Gürsel, savcılığa gidrek suç duyurusunda bulundu.

    Dilek Yaman Demir
    Ünlü ekonomi profesörü de dolandırıldı

    Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel de tele-dolandırıcıların kurbanı oldu. Özel bir üniversitede görevli Prof. Dr. Gürsel'e (71), geçtiğimiz günlerde telefonla ulaşan tele-dolandırıcılar, bankadan aradığını söyleyerek hesap işletim ücreti olan bin 321 liranın iadesi için TC kimlik numarasını ve anne kızlık soyadını paylaşmasını istedi.

    25 BİN LİRASINI KAPTIRDI
    Tanınmış ekonomi profesörü de bilgilerini verdi. Daha sonra telefonuna mesaj olarak gelen şifreyi dolandırıcıya veren Prof. Gürsel'in telefonu kapandıktan 10 saniye sonra gerçek banka görevlisi, Gürsel'e ulaşarak dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. İncelemede Gürsel'in hesabındaki paranın 25 bin lirasının başka hesaba aktarıldığı anlaşıldı. Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
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    Haberler Güncel Ünlü ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel de dolandırıcılara 25 bin lirasını kaptırdı