Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel de tele-dolandırıcıların kurbanı oldu. Özel bir üniversitede görevli Prof. Dr. Gürsel'e (71), geçtiğimiz günlerde telefonla ulaşan tele-dolandırıcılar, bankadan aradığını söyleyerek hesap işletim ücreti olan bin 321 liranın iadesi için TC kimlik numarasını ve anne kızlık soyadını paylaşmasını istedi.