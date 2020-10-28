Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmut metro hatta projesi tamamlandı ve sürücüsüz olarak geliştirilen M7 metrosu oldukça ilgi gördü. Vatandaşların merakla internetten araştırdığı M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! M7 metrosu hangi güzergahlardan geçiyor? Sorgulamalarının yanıtını haberimizde derledik. 19 istasyondan oluşan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler, hangi güzergahlardan geçiyor?
M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI
Mecidiyeköy Metro Durağı
Çağlayan Metro Durağı
Kağıthane Metro Durağı
Nurtepe Metro Durağı
Alibeyköy Metro Durağı
Yeşilpınar Metro Durağı
Veysel Karani Metro Durağı
Akşemsettin Metro Durağı
Kazım Karabekir Metro Durağı
Yeni Mahalle Metro Durağı
Karadeniz Mahallesi Metro Durağı
Tekstilkent Metro Durağı
Yüzyıl Metro Durağı
Göztepe Metro Durağı
Mahmutbey Metro Durağı
METRO KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi.
M7 METROSUNUN ENTEGRE OLDUĞU HATLAR
Hattın bu etabının tamamen açılması ile;
Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,
Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,
Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,
Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.