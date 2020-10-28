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    • 28.10.2020 13:13
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    Arama motorları üzerinden binlerce kişi nı araştırmaya başladı. Corona virüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu bugün vatandaşların kullanımına açılıyor. Kullanacak olan binlerce kişi ise kendine yakın yerden geçip geçmediğini merak ediyor. Peki ? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! M7 metrosu hangi güzergahlardan geçiyor?

    Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmut metro hatta projesi tamamlandı ve sürücüsüz olarak geliştirilen M7 metrosu oldukça ilgi gördü. Vatandaşların merakla internetten araştırdığı M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! M7 metrosu hangi güzergahlardan geçiyor? Sorgulamalarının yanıtını haberimizde derledik. 19 istasyondan oluşan M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler, hangi güzergahlardan geçiyor?

    M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

    Mecidiyeköy Metro Durağı

    Çağlayan Metro Durağı

    Kağıthane Metro Durağı

    Nurtepe Metro Durağı

    Alibeyköy Metro Durağı

    Yeşilpınar Metro Durağı

    Veysel Karani Metro Durağı

    Akşemsettin Metro Durağı

    Kazım Karabekir Metro Durağı

    Yeni Mahalle Metro Durağı

    Karadeniz Mahallesi Metro Durağı

    Tekstilkent Metro Durağı

    Yüzyıl Metro Durağı

    Göztepe Metro Durağı

    Mahmutbey Metro Durağı

    METRO KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

    Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi.

    M7 METROSUNUN ENTEGRE OLDUĞU HATLAR

    Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

    Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,

    Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,

    Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,

    Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.
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    Haberler Güncel M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları! M7 metrosu hangi güzergahlardan geçiyor?