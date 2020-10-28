Kandil simidi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi!

Üzeri için :Yumurta akı

Bolca susam ( kavrulmuş kullandım )

Yapılışı:

Kabın içine yumurtaların sarılarını ( beyazlarını üzeri için ayırıyoruz ) tereyağ (veya margarin) sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlepi alıp üzerine azar azar un ekliyoruz :)

Kabartma tozunu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam ediyoruz :)

Hamur hazır olduğunda minik ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle uzun şeritler yapıyoruz.

Daha sonra iki ucunu birleştirip halka şekli veriyoruz :)

İlk önce yumurta akına daha sonrada bolca susama bulayıp yağlanmış yada yağlı kağıt serilmiş fırın kabına diziyoruz :)

Tüm malzeme bittiğinde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz :)

Pişen simitlerimizi soğumaya bırakıyoruz ve soğuduğunda servis ediyoruz :)