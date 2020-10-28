Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında kandil simidi yer alıyor. Kandil simidinin yapılışı bugün arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlardan biri oldu. Mahlepli ve mahlepsiz olarak iki şekilde yapılabilen kandil simidinin pratik ve lezzetli tarifini sizler için derledik. İşte Kandil simidi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi nedir? Sorularının merak edilen yanıtı…
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ
Malzemeler:
1 büyük boy çay bardağı sıvı yağ
Yarım paket tereyağı (125 gr )
1 çorba kaşığı yoğurt
2 tane yumurta ( akları üzeri için kullanılacak )
2 çorba kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı mahlep
1 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım paket kabartma tozu
3,5- 4 su bardağı un
Üzeri için :Yumurta akı
Bolca susam ( kavrulmuş kullandım )
Yapılışı:
Kabın içine yumurtaların sarılarını ( beyazlarını üzeri için ayırıyoruz ) tereyağ (veya margarin) sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlepi alıp üzerine azar azar un ekliyoruz :)
Kabartma tozunu da ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam ediyoruz :)
Hamur hazır olduğunda minik ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizle uzun şeritler yapıyoruz.
Daha sonra iki ucunu birleştirip halka şekli veriyoruz :)
İlk önce yumurta akına daha sonrada bolca susama bulayıp yağlanmış yada yağlı kağıt serilmiş fırın kabına diziyoruz :)
Tüm malzeme bittiğinde önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz :)
Pişen simitlerimizi soğumaya bırakıyoruz ve soğuduğunda servis ediyoruz :)
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ
Malzemeler
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Yapılışı:
Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..