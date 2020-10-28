Cumhuriyet’in 97. yılına görkemli kutlama: 83 milyon yine tek yürek olacak

Cumhuriyet'in ilanının 97. yıldönümü yurt genelinde görkemli törenlerle kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle bu programlarda maske ve sosyal mesafe tedbirleri uygulanacak. Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çeşitli müzelerden getirilen özel eserlerin sergileneceği Milli Mücadele Sergisi'ni açacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Antalya'daki Patara Antik Tiyatrosu'nda bir konser verecek. Canlı olarak sosyal medya ve TV kanallarından yayınlanacak konseri, CSO 1. Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetecek. Antalya'da aynı zamanda bir sualtı gösterisi de gerçekleştirilecek.

'29 EKİM KUTLANACAK HEM DE COŞKUYLA'

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarını yalanladı. Çataklı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak, gün boyuna yayılacak şekilde çelenk sunma törenleri, evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması, çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler), ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde, vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır" dedi. Paylaşımında, "29 Ekim kutlanacak! Hem de coşkuyla" ifadesini kullanan Çataklı, "Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz" cümlelerine yer verdi



