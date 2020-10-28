29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olduğu için yarın bankalar, resmi kurumlar gibi birçok yer kapalı olacak. Bu bağlamda noterlerde işlem yapacak olan vatandaşlar 29 Ekim Perşembe noterler açık mı sorusu hakkında bilgi almak için araştırma yapmaya başladı. Peki, yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? İşte merak edilenler

29 EKİM PERŞEMBE NOTERLER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan devlet daireleri, bankalar, kargolar gibi pek çok yer tatilde olacaktır. Noterler resmi tatil olduğundan kapalı olacak ve bir sonraki gün hizmet verecektir.