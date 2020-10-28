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    • 28.10.2020 16:58
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    ? Yarın kapalı mı olacak? Nöbetçi noter sorgulama

    ? Yarın 29 Ekim Perşembe günü ülkemizin 81 ilinde Cumhuriyet Bayramı milyonlarca vatandaşımız tarafından büyük bir sevinçle kutlanacak. 29 Ekim resmi tatil olduğundan bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu nedenle yarın noterlerde işlemleri olan vatandaşlar 29 Ekim Perşembe sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? Nöbetçi noter sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    29 Ekim Perşembe noterler açık mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil olduğu için yarın bankalar, resmi kurumlar gibi birçok yer kapalı olacak. Bu bağlamda noterlerde işlem yapacak olan vatandaşlar 29 Ekim Perşembe noterler açık mı sorusu hakkında bilgi almak için araştırma yapmaya başladı. Peki, yarın noterler açık mı kapalı mı olacak? İşte merak edilenler

    29 EKİM PERŞEMBE NOTERLER AÇIK MI?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan devlet daireleri, bankalar, kargolar gibi pek çok yer tatilde olacaktır. Noterler resmi tatil olduğundan kapalı olacak ve bir sonraki gün hizmet verecektir.

    NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Nöbetçi noter uygulaması koronavirüs salgını nedeniyle uygulanmıyor. Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan açıklamada "Ülkemiz genelinde alınan Koronavirüs tedbirleri kapsamında, nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir karara kadar ertelenmiştir. Hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde ise herhangi bir değişiklik yoktur. Bilgilerinize sunarız." ifadelerini kullandı.

    29 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan devlet daireleri, bankalar, noterler gibi pek çok yer tatilde olacaktır. Kargo şirketleri de resmi tatil olduğundan kapalı olacak ve bir sonraki gün hizmet verecektir. PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo'da işlemleri olan vatandaşlar 30 Ekim Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

    Bankalar tüm Türkiye'de sabah 09.00 itibari ile hizmet vermeye başladı. Korona virüs sebebi ile bazı bankalar hala 10.00 saatlerinden sonra hizmet veriyor olsa da Türkiye genelinde banka çalışma saatleri 09.00 itibari ile başlamaktadır.

    Bankalar her zaman 12.30 ile 13.30 saatleri arasında öğle tatili yapmaktadır. Korona virüs salgını döneminde dahi aynı saatler aralığında öğle tatili yapmaktadırlar.
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