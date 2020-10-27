"BURASI DOĞA HARİKASI BİR YER"

İstanbul Ataşehir Doğa Sporları Kulübü sporcusu Ekin Çölük de kentin doğasına hayran kaldığını belirtti.

Daha önce etkinlikler için birçok kentte gittiklerini ancak en çok Hakkari'nin coğrafyasına şaşırdığını anlatan Çölük, "Burası doğa harikası bir yer. Gittiğim hiçbir ilde görmediğim güzellikler var. Doğal parkurları ve suyu çok iyi. Yüzlerce sporcu gibi bizler de bu suda kürek çekmek için yarışıyoruz." dedi.

Şırnak'tan gelen Gülcan Çakar ise "Burada bulunmak çok güzel. Hakkari'de böyle bir yarışmanın yapılıyor olması çok önemli. Bölgemiz adına güzel bir gelişme. Bu etkinliklerin daha çok yapılması bizleri memnun ediyor. İnşallah daha çok şampiyonaya ev sahipliği yaparız ve dünya şampiyonasına da katılırız." diye konuştu.