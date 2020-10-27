ABD Başkonsolosluğunda makam koruma, mekan koruma ve güvenlik soruşturması yapma görevleri olduğunu söyleyen Cantürk, bu görevinden dolayı birçok emniyet mensubu ile görüşmeleri ve irtibatı olduğunu savundu.

Tıp Fakültesi öğrencisi olan kızının da soruşturmaya dahil edildiğini söyleyen Cantürk, savunmasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Nazmi Mete Cantürk'ün eşi Sevim Cantürk de gözyaşları içinde yaptığı savunmasında beraatini istedi.