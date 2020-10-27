Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.10.2020 18:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2020 18:24
    ABONE OL

    ? !

    Gündemde arama motorları üzerinden sıkça ? Sorusunun yantı araştırılıyor. Televizyon programlarında yemek yarışmalarında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor ve tarifler de çok fazla araştırılıyor. Peki genellikle yemeği ile bilinen nasıl yapılır? İşte

    takvim.com.tr
    Semizotu çorbası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli semizotu çorbası tarifi!

    Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen semizotunun yemeğinin yanı sıra çorbası da yapılır. Peki semizotu çorbası nasıl yapılır? Hangi püf noktalara dikkat edilir? A, B ve C vitamini, magnezyum, omega-3, demir, potasyum ve manganez mineralleri açısından zengin ola pratik ve lezzetli semizotu çorbası tarifini haberimizde derledik.

    SEMİZOTU ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    1 büyük bağ semizotu
    1 çay bardağı mercimek
    1 adet kuru soğan
    2 diş sarımsak
    2 adet domates
    Tereyağı ve zeytinyağı karışık
    Domates ve biber salçası
    Tuz

    Yapılışı:

    Semizotunu bolca yıkayalım ve küçük bir şekilde doğrayalım.
    Doğradığımız soğan ve sarımsağı yağlarla birlikte kavuralım.
    Kabuklarını soyduğumuz domatesleri de ilave edip biraz daha kavuralım.
    Salçaları, semizotunu yıkadığımız mercimeği ve tuzunu da katıp bir iki çevirelim.
    Üzerini biraz geçinceye kadar su ilave edelim. Malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Afiyetler Olsun.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Semizotu çorbası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli semizotu çorbası tarifi!