Semizotu çorbası nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli semizotu çorbası tarifi!

Yapılışı:



Semizotunu bolca yıkayalım ve küçük bir şekilde doğrayalım.

Doğradığımız soğan ve sarımsağı yağlarla birlikte kavuralım.

Kabuklarını soyduğumuz domatesleri de ilave edip biraz daha kavuralım.

Salçaları, semizotunu yıkadığımız mercimeği ve tuzunu da katıp bir iki çevirelim.

Üzerini biraz geçinceye kadar su ilave edelim. Malzemeler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Afiyetler Olsun.