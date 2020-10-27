Rüyada güneş görmek ne anlam gelir? Rüyada güneşin batışını görmek nasıl tabir edilir?

Rüyada güneş görmek ne anlama gelir? Rüyada sıklıkla rastlanan ve sabah uyanınca arama motorlarında sorgulanmaya başlanan rüyada güneş görmenin pek çok farklı anlamı vardır. Güneşin doğduğunu, battığını, tutulduğunu görmek gibi olaylara da yorumu da değişiklik gösterir. Peki rüyada güneşin batışını görmek nasıl tabir edilir? Yaz aylarının sevilen güneşini rüyada görmenin yorumlarını derledik.
RÜYADA GÜNEŞ GÖRMEK NE DEMEK?
Devlet başkanı, halife, baba, mal, mülk güzel kadına, Bolluk veberekete, hayatı devam ettiren ana sebep ve unsurlara, Güneşe sahip olmak, onün üzerinde bulunmak, onu kucaklamak vs., devletle kurulacak fayadıl münasebete ve o nisbette sorumluluk üstlenmeeye, Güneşin evde doğduğunu görmek akrabadan biriyle evlenmeye, Güneşin yeryüzüne inmesi, yönetimden halkın fayda görmesine, Güneşin yakması devletin tasarrufundan yahut bir görevlisinden gelecek zarara, Güneş ışıklarının her yere kaplaması umumi bollukve sevince, Güneşle konuşmak makam ve rütbeye, Güneşin düşmeyi musibete, Batıdan doğması ayıp bir iş yapmaya yahut büyük olayları haber veren bir alamete, Güneşin parlak doğup, batıdan gene parlak batması o bölge insanları için hayra, Güneş batımı, bir ömrün akşamladığı vakte, Akşam üreri gurubu seyretmek buruk sevinçlere, Güneş bazan güç ve kuvveti yanında zulmü ve gadri de olan kimseye delalet eder.
RÜYADA AÇAN GÜNEŞ GÖRMEK
Rüyada güneş açması rüya sahibinin bir erkek evlat sahibi olacağına yorumlanır. Eğer rüya sahibi bekar ise rüyasında güneş doğurduğunu gören kişinin evlilik yolunun açılacağı ve karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağına delalet eder. Rüyada güneş açması en hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Özellikle hayat içerisindeki pek çok sıkıntı ve sorunun kısa zaman içerisinde yok olacağı üzerine rivayet edilir. Aynı zamanda kariyer sahibi olacağı ve iş dünyasında başarılı bir dönem geçireceğine işaret eder.
RÜYADA GÜNEŞ TUTULMASI
Rüyada güneş tutulması genelde devlet işlerine yorulur. Özellikle rüya sahibinin yaşadığı ülkede bazı sorunlar meydana gelebileceğini ve tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalabileceği üzerine ifade edilir. Aynı zamanda rüya sahibinin elinde olan birikiminin günden güne yavaş yavaş azalacağı ve tükeneceğine delalet eder. Bu konuda önlem alabilmesi için bir uyarı niteliği taşıyan rüyadır. Özellikle elindeki birikimi düzgün kullanamayacağı ve kısa süre içerisinde yüksek kayıplar yaşayabileceğine yorumlanır.
GÜNEŞİN BATTIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?
Rüya sahibinin rüyasında güneşin battığını görmesi hayırlı bir rüya değildir. Rüyasında güneşin battığını gören kişi, sıkıntı ve sorunlar yaşar. Rüyada güneşin batması, para sıkıntısı çekmeye yorulur. Kişinin hayatında bazı sorunların baş göstereceğine, olumsuzluklarla uğraşacağına alamettir.
RÜYADA GÜNEŞ VE AY GÖRMEK
Rüyada güneş ve ay görmek oldukça hayırlı yorumlar üzerinden ele alınmaktadır. Özellikle rüya sahibinin maddi açıdan feraha kavuşacağını ve iyi bir kazanç elde edeceği üzerine yorulur. Ayrıca yolculuk yaparken rüyasında güneş ve ay gören kişilerin hayatının belli bir döneminde helak olacağı anlatılır. Yorgunluk ve hüzünlü belirtisi olarak da ifade edilmektedir.
Kişinin mutlaka yolculuk yapacak ise hastalık olmadığına bağlı olarak bunu gerçekleştirmesine dair uyarı niteliği taşır. Hem güneş hem de ay görmek rüya sahibinin maddi ve manevi olmak ile beraber, ailesi eşliğinde huzurlu bir hayata uzanacağına dair genel olarak dalalet edilmektedir. Siz de gördüğünüz rüyayı farklı yorumlar üzerinden okuyabilir ve inceleyebilirsiniz.
GÜNEŞİN TERSTEN DOĞMASI NE DEMEK?
Rüya sahibini rüyasında güneşin batıdan doğduğunu görmesi halk arasında rezil olacağına. Eğer bu rüyayı gören kimse ile diğer birisi arasında gizli bir sır varsa o sırrın ifşa olacağına veya gizli bir işin ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Rüyada güneşin tersten doğduğunu görmek, uğranılan ciddi miktardaki zararı en kısa sürede telafi etmeye delalettir.
GÜNEŞE SECDE ETMEK
Rüya sahibinin rüyasında güneşe karşı secde ettiğini görmesi arkanızdan yapılacak dedikodular demektir. düşmanlık edecek sağlam birine yorulur. Bu kişi size hem maddi hem de manevi zarar vereceği manasına gelmektedir. Rüyada güneşe karşı secde etmek, Allah'a sığınmaya ve ondan yardım istemeye işarettir.
GÜNEŞE SAHİP OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüya sahibinin rüyasında güneşin üzerinde bulunması, onu kucaklaması vs. görmesi devletle kurulacak faydalı bir ilişkiye sahip olunacağına ve üstüne sorumluluk yükleneceğine delalet eder. Rüyada güneşe sahip olmak, yeni bir ilişkiye veya dosta işaret etmektedir.