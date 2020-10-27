Rüyada güneş görmek ne anlam gelir? Rüyada güneşin batışını görmek nasıl tabir edilir?

RÜYADA GÜNEŞ GÖRMEK NE DEMEK?

Devlet başkanı, halife, baba, mal, mülk güzel kadına, Bolluk veberekete, hayatı devam ettiren ana sebep ve unsurlara, Güneşe sahip olmak, onün üzerinde bulunmak, onu kucaklamak vs., devletle kurulacak fayadıl münasebete ve o nisbette sorumluluk üstlenmeeye, Güneşin evde doğduğunu görmek akrabadan biriyle evlenmeye, Güneşin yeryüzüne inmesi, yönetimden halkın fayda görmesine, Güneşin yakması devletin tasarrufundan yahut bir görevlisinden gelecek zarara, Güneş ışıklarının her yere kaplaması umumi bollukve sevince, Güneşle konuşmak makam ve rütbeye, Güneşin düşmeyi musibete, Batıdan doğması ayıp bir iş yapmaya yahut büyük olayları haber veren bir alamete, Güneşin parlak doğup, batıdan gene parlak batması o bölge insanları için hayra, Güneş batımı, bir ömrün akşamladığı vakte, Akşam üreri gurubu seyretmek buruk sevinçlere, Güneş bazan güç ve kuvveti yanında zulmü ve gadri de olan kimseye delalet eder.

RÜYADA AÇAN GÜNEŞ GÖRMEK

Rüyada güneş açması rüya sahibinin bir erkek evlat sahibi olacağına yorumlanır. Eğer rüya sahibi bekar ise rüyasında güneş doğurduğunu gören kişinin evlilik yolunun açılacağı ve karşısına hayırlı bir kısmet çıkacağına delalet eder. Rüyada güneş açması en hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Özellikle hayat içerisindeki pek çok sıkıntı ve sorunun kısa zaman içerisinde yok olacağı üzerine rivayet edilir. Aynı zamanda kariyer sahibi olacağı ve iş dünyasında başarılı bir dönem geçireceğine işaret eder.

RÜYADA GÜNEŞ TUTULMASI

Rüyada güneş tutulması genelde devlet işlerine yorulur. Özellikle rüya sahibinin yaşadığı ülkede bazı sorunlar meydana gelebileceğini ve tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalabileceği üzerine ifade edilir. Aynı zamanda rüya sahibinin elinde olan birikiminin günden güne yavaş yavaş azalacağı ve tükeneceğine delalet eder. Bu konuda önlem alabilmesi için bir uyarı niteliği taşıyan rüyadır. Özellikle elindeki birikimi düzgün kullanamayacağı ve kısa süre içerisinde yüksek kayıplar yaşayabileceğine yorumlanır.