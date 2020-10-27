Müslüman alemini yakından ilgilendiren Mevlid Kandili için geri sayım sona erdi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bugünde oruç tutulacak ve ibadet edilecek. 2020 Dini günler içerisinde yer alan bugün 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Mevlid Kandilinin öneminde öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın zamanıdır. Rebiülevvel ayının 12. Gecesi olan bugünde oruç tutmak ise büyük sevaptır. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutulur? İşte kandilin önemi ve anlamı!
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusu merak ediliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde hem bu sorunun yanıtını hem de Mevlid kandili ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Mevlid Kandili'nde oruç tutma ibadetinin Kandil öncesi ve sonrasındaki iki gün oruç tutulması yönünde tavsiyeler bulunmaktadır. Dileyenler kandilde oruç tutabilirler. İşte Mevlid kandili ve oruç hakkında bilgiler.
NE YAPILIR?
Mevlid kandilinde Peygamberimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği geceyi karşılamak için ve ibadet niyetiyle nafile oruç tutulabilir.Bu gün nafile oruç tutulabileceği gibi kaza orucu, adak orucu ve sünnet olan nafile orucu da tutulabilir.
MEVLİD KANDİLİ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?
"Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
İslam dünyası Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bunun akabinde Mevlid Kandili'nde oruç tutmak ise büyük sevaplar arasında yer alıyor. Haberimizde, Mevlid Kandili'nin önemine ve oruç tutmayla alakalı detaylara erişebilirsiniz.
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Öncelikle Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?
İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.
Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.
Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.
Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah"ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va"z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk"a niyazda bulunulmalı.
KANDİLLER
1. Kadir Gecesi: Kur-an'ı Kerim'in Dünya semasından Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'e indirilmeye başlandığı gecedir. Tam olarak kesin tarihi bildirilmemiş olmakla birlikte ülkemizde Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul görmektedir.
2. Miraç Gecesi: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'in Miraç hadisesini yaşadığı gecedir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi kutlanır.
3. Beraat Gecesi: Kur-an'ı Kerim'in Levh-i mahfuzdan Dünya semasına indirildiği gecedir. Şaban ayının on beşinci gecesidir.
4. Regaip Gecesi: Hz. Amine'nin Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'e hamile kaldığı gecedir. Recep ayının ilk cuma gecesidir.
5. Mevlit Gecesi: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'in dünyaya geldiği gecedir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir.
Kandil gecelerinde en azından bir Tespih Namazı kılmak güzeldir. Yine Fazilet Neşriyat adlı yayın evinin bu beş geceye ve diğer mübarek gecelere ait dua ve ibadetleri içerir küçük kitapçık çalışması bu geceleri en verimli şekilde geçirebilmenin ipuçlarını barındırdığı için tavsiye edilir.