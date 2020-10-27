Egzoz muayenesi her yıl yaptırılır mı? 2020 egzoz muayene ücreti ne kadar? Araç sahibi olan vatandaşlar egzoz muayenesini nasıl yaptırabileceğini merak ediyor. Peki, egzoz muayene ücreti ne kadar? Muayene ile araçlarda yapılan ölçüm sonrası araçların emisyon değerinin düşürülmesi bekleniyor.

EGZOZ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Egzoz muayene ücreti, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren TÜVTÜRK araç muayene istasyonları ve yetkili özel istasyonlarda KDV dâhil 80 TL olarak belirlendi.

EGZOZ MUAYENESİ HER YIL YAPTIRILIR MI?

Egzoz gazı emisyon ölçümü;

- Hususi (Binek) ve Resmi Otomobillerde: İlk üç yaş sonunda ve sonrası her iki yılda bir,

- Diğer Motorlu Taşıtlar: İlk bir yaş sonunda ve sonrası yılda bir yapılmalıdır.