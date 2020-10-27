Egzoz muayenesi her yıl yaptırılır mı? 2020 egzoz muayene ücreti ne kadar? Araç sahibi olan vatandaşlar egzoz muayenesini nasıl yaptırabileceğini merak ediyor. Peki, egzoz muayene ücreti ne kadar? Muayene ile araçlarda yapılan ölçüm sonrası araçların emisyon değerinin düşürülmesi bekleniyor.
EGZOZ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?
Egzoz muayene ücreti, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren TÜVTÜRK araç muayene istasyonları ve yetkili özel istasyonlarda KDV dâhil 80 TL olarak belirlendi.
EGZOZ MUAYENESİ HER YIL YAPTIRILIR MI?
Egzoz gazı emisyon ölçümü;
- Hususi (Binek) ve Resmi Otomobillerde: İlk üç yaş sonunda ve sonrası her iki yılda bir,
- Diğer Motorlu Taşıtlar: İlk bir yaş sonunda ve sonrası yılda bir yapılmalıdır.
EMİSYON TESTİ NEDİR?
Trafikte seyir halinde olan araçların egzozlarından çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğinin önüne geçmek ve zararlı etkilerin çevreye zarar vermemesi için yapılan ölçümlere Egzoz Gazı Muayenesi (Emisyon testi) adı verilir.
Otomobiller her ne kadar çevre dostu üretilmeye çalışılsa da doğaya bir miktar zehirli gaz salımı yapıyor. Emisyon ölçümü de bu gazları belli bir sınırın altında tutmak için yapılıyor.
Emisyon ölçümü sonrasında araçlara Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı verilir. Yapılan ölçümler sonrasında kirletici miktarları belirlenen sınırlar içinde kalan taşıtlar bu ruhsatı almaya hak kazanırlar. Ayrıca bu ölçümler sonrasında belirlenen sınırlar içinde kalan taşıtlara Egzoz Gazı Emisyon Pulu verilir.
EMİSYON TESTİ NASIL YAPILIR?
Araçların egzoz emisyon testini yapmak için herhangi bir araç muayene istasyonuna gitmek gerekiyor. Araç muayene istasyonlarında uzmanlar tarafından yapılan egzoz emisyon testi, binek ve resmi otomobiller için ilk üç yaş sonunda ve sonrasında her iki yılda bir yaptırılması gerekmektedir.
Diğer motorlu taşıtlar için ilk bir yaş ve sonrasında her yıl düzenli olarak yaptırılması zorunludur. Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü için son geçerlilik tarihi Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı üzerinde belirtilmektedir.
2009 yılında araç teknoloji sisteminde radikal bir değişikliğe giden Volkswagen, emisyon değerlerini olduğundan daha düşük gösteren bir donanım sayesinde motor ve yakıt kullanımında önemli bir ilerleme kaydetti. Bu dönemde emisyon testlerinde gaz salım seviyesini düşük gösteren Volkswagen, bu sayede de oldukça düşük vergiler ödüyordu. Aynı zamanda araç performansları da aynı kalıyordu. Volkswagen motorlarında yaptığı bu donanımla, hem daha az vergi veriyor, hem de az emisyon - çok performans algısı ile daha fazla araç satıyordu.